La Bourse de Bruxelles chute seule et retombe aux alentours des 3 850 points

A l'inverse de ses voisines, la Bourse de Bruxelles terminait dans le rouge et cédait finalement 0,61 %, avec un Bel 20 à 3 856,39 points, toujours sous la pression de son poids lourd arGEN-X (325,50) dont les résultats étaient accueillis par une chute de 6,57 %. Onze éléments de l'indice bruxellois étaient en baisse comme Ackermans (155,50) qui perdait 2,93 % alors que les immobilières VGP (84,20) et WDP (28,36) regagnaient 1,20 et 1,21 %.