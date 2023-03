Fin de semaine en fanfare pour les Bourses européennes, le Bel 20 relève la tête

La progression de Wall Street à l'ouverture a permis au Bel 20 et à ses voisins européens de confirmer leur prudent rebond matinal, la Bourse de Bruxelles regagnant finalement 0,74 % à 3 885,05 points après avoir perdu 1,33 % en trois séances consécutives de baisse. Treize éléments du BEL 20 étaient en hausse, emmenés par D'Ieteren (190,40) et Umicore (32,39) qui gagnaient 2,20 et 2,05 %, devant AB InBev (57,85) et Aperam (37,94), positives de 1,69 et 1,63 %.