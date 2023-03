Ageas grimpe de 5% en Bourse à la suite d'articles sur une reprise éventuelle

Le candidat-repreneur dont l'identité n'a pas été précisée aurait offert plus de 50 euros par action, soit 8 euros de plus que le cours de clôture d'Ageas.

Ce n'est pas la première fois que des rumeurs portent sur une reprise du groupe d'assurances. En début d'année, Bloomberg rapportait encore que le groupe d'investissement BE Group avait fait une tentative de reprise.

L'actionnariat d'Ageas est assez morcelé. Les plus gros actionnaires sont le chinois Fosun suivi par l'Etat belge via la Société Fédérale de Participations et d'Investissement. Il y a quelques jours, on apprenait que la Belgique avait décidé de vendre une partie de ses actions dans BNP Paribas afin de prendre une "participation stratégique" dans Ageas et Euroclear, pour quelque 2 milliards d'euros.