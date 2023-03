C’est ce qu’a annoncé mercredi l’opérateur boursier Euronext.

Barco et Melexis remplaceront la chaîne de supermarchés Colruyt et l’investisseur immobilier VGP. À la base de ce jeu de chaises musicales, des trajectoires boursières divergentes. Ces derniers mois, celles de VGP et de Colruyt ont été épouvantables. Celles de Barco et de Melexis ont été exceptionnelles. Traditionnellement, on estime que la sortie de l’indice de référence de la Bourse de Bruxelles est une mauvaise affaire pour les entreprises concernées alors que l’inverse est porteur en termes de valorisation. Mais dans la pratique, les réactions sont de moins en moins vives.