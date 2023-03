Après l’annonce de leur sortie du Bel 20, Colruyt et VGP continuent de perdre du terrain en Bourse

On pourrait parler d’effet boule de neige. À l’ouverture de la Bourse de Bruxelles ce jeudi, les actions de Colruyt et VGP continuaient dans leur spirale négative. En cause : l’annonce faite mercredi par Euronext pour informer de la sortie des deux titres de l’indice Bel 20, reprenant les 20 cotations les plus importantes du pays. Si Colruyt limitait la casse avec en lâchant 0,78 % (25,42 euros) à l’ouverture, VGP accusait davantage le coup en perdant 3,70 % (80,70 euros).