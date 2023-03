Colruyt et VGP quittent l’indice Bel 20 : c’est grave, Docteur ?

À lire aussi

Moins d’effets négatifs

On a coutume de dire que l’inclusion ou l’exclusion d’une valeur dans un indice provoque la hausse ou la baisse du cours de cette dernière. En effet, une série de produits corrélés aux indices forcent des gestionnaires à acheter ou vendre les valeurs concernées. Mais ce phénomène est bien moins sensible qu’auparavant, nous explique un expert du marché belge. En effet, Euronext Brussels a créé en trente ans des clones du Bel 20, thématiques, dont un lancé récemment qui reprend les entreprises affichant les meilleures pratiques en matière d’environnement, de droits sociaux et de gouvernance (ESG). Et puis, les valeurs retirées d’un indice sont transférées dans un autre indice, qui bénéficie lui aussi de produits alignés sur sa composition. L’effet brutal d’antan est donc amorti.

Les gros actionnaires achètent

À propos de la sortie de Colruyt, si les critères d’admission ne sont plus rencontrés, il est normal que l’action soit éjectée de l’indice. Par contre, l’indice en est privé d’une part de la belgitude, alors qu’il reprend notamment l’action Galapagos, plutôt active à Amsterdam… L’action Colruyt a toutefois très peu réagi durant la séance de jeudi, et elle est restée accrochée au couloir haussier dans lequel elle évolue depuis la mi-décembre. Hélas, sur le long terme, la tendance reste peu engageante puisque, pénalisée par les mesures anti-Covid depuis la mi-2019, l’entreprise a subi successivement la concurrence des commerces de proximité, l’inflation, l’indexation des salaires… Et l’action a perdu plus de 65 % de sa valeur et donc de sa capitalisation boursière à 3,45 milliards d’euros. Les analystes sont partagés à son sujet et conseillent, au mieux de conserver le titre.

À lire aussi

VGP évolue également dans un contexte pesant depuis le début de l’année passée. Le groupe qui bâtit des entrepôts logistiques avant de les revendre a en effet vu suspendu un accord financier avec le groupe Allianz. En un an, l’action qui avait été une des championnes de l’indice Bel 20, a reculé de 62 %. Mais apparemment, les projets ralentis verront bien le jour, inscrits qu’ils sont dans le contexte porteur du commerce en ligne, notamment. Les analystes sont majoritairement d’avis de conserver la valeur. Pour VGP comme pour Colruyt, on voit que les gros actionnaires, au fait de la vie de l’entreprise, achètent en profitant des cours au plancher.