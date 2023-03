Les Bourses européennes largement dans le rouge, le Bel 20 a perdu plus de 3,5% cette semaine

La Bourse de Londres a reculé de 1,67%, la Bourse de Francfort de 1,31% et la Bourse de Paris de 1,30%. Parmi les plus fortes chutes des indices, Deutsche Bank a chuté de 7,35% et Société Générale de 4,49%.

Valeurs de clôture du vendredi 10 mars des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 57,42 (57,63)

Ackermans - 152,40 (153,00)

Aedifica - 75,35 (75,60)

Ageas - 42,81 (43,24)

Aperam - 35,98 (36,91)

arGEN-X + 323,30 (322,80)

Cofinimmo = 82,30 (82,30)

Colruyt - 25,42 (25,60)

D'Ieteren - 175,80 (184,60)

Elia - 111,80 (112,80)

Galapagos - 35,26 (35,33)

GBL - 76,42 (80,40)

KBC - 66,08 (69,22)

Proximus - 8,10 (8,40)

Sofina - 209,60 (226,80)

Solvay - 105,05 (105,90)

UCB - 80,22 (80,82)

Umicore - 30,80 (31,55)

VGP - 78,90 (79,80)

WDP - 26,88 (27,18)