Dans le large univers des fonds de placement, l'investisseur a la possibilité d'investir de façon très diversifiée. Outre, les différentes classes d'actifs, il peut aussi déployer ses investissements entre différents secteurs ou différentes régions. Mais, en marge de ces formes de diversification, les fonds à thèmes sont de plus en plus nombreux. On parle alors d'investissements thématiques. "En effet, au lieu de présenter des placements sous l'angle sectoriel ou géographique, on va construire un narratif autour de l'évolution sociétale, économique ou technologique. Cette façon nouvelle de présenter un placement parle davantage à l'humain", explique Marlène Hassine Konqui, directrice générale associée de BSDI Investing.

On peut distinguer les fonds qui ont des thématiques larges et d’autres qui sont spécialisés dans des thèmes plus précis. À titre d’exemples, on trouve alors des fonds qui investissent de façon ciblée dans le secteur des énergies propres, de l’hydrogène, de l’eau ou des développements technologiques comme l’intelligence artificielle ou les robots mais aussi de façon plus étendue dans des grandes tendances de la société, des thèmes d’avenir comme la démographie et le vieillissement de la population ou l’éducation.

Un fonds porteur de valeur

"Mais, sur ce nouveau segment des fonds thématiques, il est moins évident de comparer les fonds entre eux. En effet, souvent les composants des fonds sur un même thème ne sont pas comparables. Par exemple, deux fonds de transition énergétique peuvent avoir chacun une exposition géographique différente (Europe, États-Unis) et donc deux économies différentes", prévient Marlène Hassine Konqui.

Une autre question qui se pose est de savoir si un thème est porteur de valeur. Si l'on intègre ce thème en portefeuille, cela va-t-il accroître le rendement ? Faut-il se tourner vers un fonds indiciel sur cette thématique ou vers un fonds géré activement par une maison de gestion ? "La différenciation n'est pas si fondamentale car, dans les deux cas, il s'agit d'une décision d'investissement active, que ce soit au niveau du choix des valeurs du portefeuille ou au niveau de la création de l'indice. En effet, pour déterminer quelles sociétés vont intégrer l'indice thématique, il faut faire des choix au niveau de la définition du thème qui vont l'éloigner de l'ensemble de l'univers d'investissement", ajoute Marlène Hassine Konqui.

Il faut essentiellement regarder si le thème choisi est capable de surperformer un indice de marché plus large. La question principale à se poser est de savoir si ce thème est capable de générer de la surperformance. Pour évaluer si un fonds thématique est porteur de valeur, on peut le comparer à un indice de référence : un indice actions eurozone ou un indice actions mondial, par exemple. On peut alors analyser si l'investissement dans un thème est plus rentable que d'investir dans l'ensemble du marché de référence. "Nos analyses nous montrent qu'il est important de regarder les fonds d'une même thématique ainsi que les thématiques entre elles. On compare ainsi à la fois le profil risque/rendement du fonds par rapport à celui de l'indice de référence du marché et également à celui des autres fonds sur la même zone d'investissement", note Marlène Hassine Konqui.

Biais émotionnel

Afin d’éliminer le biais émotionnel dans le choix des fonds thématiques, BSD Investing&L’Allocataire ont mis en place une méthodologie de sélection de fonds thématiques qui va au-delà des questions de classification et qui compare les fonds thématiques en fonction d’un indice plus large sur leur univers d’investissement. “Nos études nous montrent qu’il vaut mieux privilégier un thème précis plutôt qu’un fonds qui englobe plusieurs thèmes ou plusieurs megatrends, et qu’il faut aussi être attentifs au point d’entrée”, conseille Marlène Hassine Konqui.