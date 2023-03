Vers 14H12 GMT, l'indice CAC 40 remontait de 1,78% et Francfort de 1,75% après avoir grimpé de plus de 2% quelques minutes plus tôt. La Bourse de Milan gagnait 2,16% et Londres avançait de 0,87%.

Vers 15H25, le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles atteignait 3 736,70 points, montant de +2,10 %.