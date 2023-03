La stratégie de défense face à la faillite de SVB était-elle la bonne? Credit Suisse plonge et les banques trinquent en Bourse

En fin de journée, le géant français de la banque, BNP Paribas devait abandonner près de 10 %, amenant son recul depuis la fin mars à plus de 22 %. Les autres poids lourds européens du secteur ont connu un sort semblable, les groupes néerlandais ING et ABN Amro chutant de 8,4 % et de 9,3 %, les banques italiennes Unicredit et Intesa Sanpaolo de 7,5 % et de 6,8 %, les espagnoles Santander et Caixabank de 5,9 % et de 5,7 %.

Contamination technique

Le marché semble s’être souvenu de la sensibilité des actifs obligataires détenus par les banques, à la hausse des taux d’intérêt à long terme, et cela, après avoir joué les banques à la hausse cette année en tablant sur la reconstitution de leurs marges d’intérêt, porteuse d’une amélioration de leurs résultats. À titre d’exemple, aux derniers jours de février, l’action BNP Paribas flirtait avec ses sommets historiques. Outre cette prise de conscience, il faut donc ajouter au mouvement actuel le principe de prises de bénéfices. À cet égard, l’État belge qui a allégé tout récemment sa participation dans le groupe bancaire français, l’a fait avec un timing parfait…

Reste que la situation en Bourse s’est détériorée ces derniers jours, la chute des poids lourds de la finance pesant sur les indices boursiers et menant à des ventes globales d’actions par les gestionnaires. En Europe, mardi, les indicateurs de tendance boursiers ont montré l’ampleur du choc, affichant des baisses de comprises entre 2,85 % à Amsterdam, et 3,6 % à Paris, l’indice global Eurostoxx 50 affichant une perte journalière de 3,53 %. À la Bourse de Bruxelles, l’indice Bel 20 a reculé de 2,65 %, l’action KBC Group reculant de 4,98 % à 60,62 euros. Mais pratiquement tous les secteurs de la Cote bruxelloise ont subi l’effet de contamination, et les bénéfices engrangés cette année ont totalement fondu.

Une stratégie logique ?

Lorsqu’est tombée la nouvelle de la faillite de la banque californienne Silicon Valley Bank (SVB) vendredi passé, le monde financier a immédiatement enclenché des stratégies défensives en prévision d’une éventuelle contamination de l’ensemble du système bancaire américain, voire mondial. L’expérience de l’effondrement de Lehman Brothers en 2008 et ses effets dévastateurs sur les banques et sur l’économe mondiale n’a donc pas été oubliée.

On l’a vu, certaines banques spécialisées dans le financement d’entreprises actives dans les cryptoactifs ont montré leur sensibilité, leur fragilité, ou même leur incapacité face à la crise de confiance générée par la chute de SVB. En Bourse, dans un premier temps, les investisseurs ont circonscrit leurs ventes à ces banques locales, avant de lâcher le secteur dans son ensemble. Une stratégie logique, mais qui amène pas mal de belles valeurs à des niveaux de prix intéressants, selon des analystes qui commencent à conseiller de se mettre à la recherche de bonnes affaires.