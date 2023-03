Les actions des banques européennes chutent, le Credit Suisse perd 20%

Le Credit Suisse était déjà fortement affaibli par les scandales de ces dernières années. La grande banque suisse travaille sur un plan de restructuration dans lequel la branche d'investissement serait détachée et se concentrerait à l'avenir sur la banque de patrimoine. Mais cela ne suffit pas à rétablir la confiance. L'action est tombée à son plus bas niveau et de nombreux clients retirent leur argent. L'écart sur les "credit default swaps" - qui expriment la probabilité d'un défaut de paiement - atteint également un niveau sans précédent.

Mercredi, la Saudi National Bank, qui est devenue l'année dernière le principal actionnaire du Credit Suisse, a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de fournir un soutien supplémentaire si la banque suisse avait besoin de liquidités supplémentaires, "pour des raisons réglementaires et statutaires".

Dans le sillage des inquiétudes suscitées par le Crédit suisse, qui s'ajoutent à la faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank, d'autres actions bancaires ont également baissé mercredi.

Vers 11H30 GMT, BNP Paribas chutait de 11,11%, Société Générale de 11,01% et Commerzbank de 10,08%, tandis que Credit Suisse plongeait de plus de 20%. Les indices européens perdaient de 2,9% à Francfort à 3,85% à Milan.

Les actions bancaires ont également connu une forte baisse lundi, suivie d'une reprise partielle mardi.