Paris a pris 2,03%, Francfort 1,57%, Milan 1,38% et Londres 0,89%, des gains bien moins élevés que leurs pertes de mercredi. Credit Suisse a aussi repris autour de 20% après son plongeon de la veille.

La Bourse de Bruxelles a connu des transactions irrégulières ce jeudi. Néanmoins, l'indice Bel 20 a clôturé la journée avec un gain de 0,62% à 3.652,55 points.

À lire aussi

Valeurs de clôture du jeudi 16 mars des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 57,04 (55,77)

Ackermans + 148,20 (147,10)

Aedifica - 76,50 (76,75)

Ageas + 39,64 (39,56)

Aperam - 32,37 (32,88)

arGEN-X + 339,40 (336,40)

Cofinimmo - 82,90 (83,55)

Colruyt + 25,65 (25,54)

D'Ieteren + 169,40 (166,20)

Elia + 112,90 (112,80)

Galapagos + 36,69 (36,03)

GBL + 75,10 (73,92)

KBC - 60,08 (60,62)

Proximus + 8,33 (8,03)

Sofina + 196,60 (195,70)

Solvay + 97,24 (96,12)

UCB + 79,32 (79,10)

Umicore + 29,92 (29,90)

VGP - 80,60 (80,70)

WDP - 27,66 (27,74)

L'avis du Broker sur Azelis, Bekaert et KBC

Azelis (+4,7 % à 23,38 euros) a été relevé d’"accumuler" vers "acheter" chez KBC Securities, l’objectif grimpant de 27,1 vers 30 euros. L’analyste souligne que le titre a le potentiel de surperformer à court et à long terme, et il pointe notamment la capacité de fixer les prix de vente, la résilience du chiffre d’affaires, le potentiel d’amélioration des marges et la qualité de l’équipe dirigeante. "Nous pensons que la décote par rapport au concurrent néerlandais IMCD devrait progressivement se réduire."

Bekaert (-3,7 % à 37,96 euros) a été descendu d’"acheter" vers "conserver" chez Kepler Cheuvreux, avec un objectif fixé vers 43 euros. En dépit d’un impact positif des résultats annuels sur les attentes bénéficiaires, l’analyste souligne que le potentiel haussier est désormais trop limité pour justifier une recommandation favorable. "Le marché surestime le potentiel d’amélioration des résultats au vu du risque de récession." Il indique néanmoins que le potentiel baissier lui semble désormais limité.

KBC (-0,9 % à 60,08 euros) a été confirmé à "acheter" chez Jefferies, qui a relevé son objectif de 80 vers 90 euros suite à la récente publication des chiffres annuels. A l’occasion de la publication d’un rapport sur les banques du Benelux, l’analyste indique que les résultats du premier trimestre (prévus pour le début mai) constitueront le prochain catalyseur du titre. "Nous avons également intégré la mise en place d’un programme de rachat d’actions dans nos attentes bénéficiaires."