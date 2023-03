La valorisation d'Accenture reste extrêmement intéressante

La déroute boursière du secteur technologique en 2022 a fait pression sur le titre, qui est passé d’un plus haut boursier à 430 dollars au début 2022 à 250 dollars durant la première quinzaine du mois de mars 2023. Accenture est une société qui dégage des flux de trésorerie réguliers, la majeure partie du chiffre d’affaires étant réalisée sur base de contrats récurrents avec des grandes entreprises ou des services publics. Ils sont utilisés tant pour financer la croissance externe que pour verser un dividende attractif (1,8% brut) et un programme de rachat d’actions propres.

Cours de Bourse d'Accenture. ©IPM Graphics

Le groupe n’est pas endetté, et affichait même une trésorerie nette de 8 milliards de dollars à la fin de l’exercice 2021/2022. Le titre dispose donc d’un soutien important alors que la valorisation est retombée sur des niveaux beaucoup plus intéressants, avec un rapport cours/bénéfice tournant autour de 20 alors que la croissance attendue du chiffre d’affaires et du bénéfice net devrait tourner entre 7 et 9% durant les deux prochains exercices.

Le consensus reste très favorable, avec 16 avis positifs sur 26 et un potentiel supérieur à 20% pour les 12 prochains mois. La tendance sur l’objectif moyen est toutefois orientée à la baisse depuis le début 2022. Les résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2022/2023 (clôturé fin février), qui seront publiés ce jeudi 23 mars, devraient confirmer une tendance opérationnelle qui reste favorable.

Retour sur Volkswagen

Volkswagen a corrigé d’environ 12% durant la semaine écoulée, soit une performance significativement moins bonne que l’indice Dax de la Bourse de Francfort. Les chiffres préliminaires avaient été publiés depuis le mois de février et n’ont donc pas constitué une surprise majeure. Le marché reste visiblement prudent par rapport aux objectifs ambitieux de la direction pour 2023, et sur sa capacité à maîtriser ses cours et ses dépenses d’investissement.