Dans la tourmente, les Bourses européennes remontent solidement la pente

Nettement négative à l’ouverture, la tendance s’inversait progressivement pour la Bourse de Bruxelles. Le Bel 20 regagnait finalement 0,78 % à 3 630,99 points avec avoir perdu jusqu’à 2,21 % en matinée avec une action KBC (59,86) qui chutait de 5 % avant de conclure elle-même 1,73 % plus haut que vendredi. ING (10,53) restait par ailleurs négative de 0,66 % après avoir perdu jusqu’à 9,5 %, quatre valeurs du BEL 20 terminant dans le rouge avec des reculs de 3,27 et 1,10 % en Galapagos (35,47) et UCB (77,56), arGEN-X (336,70) reculant de 0,44 % et Umicore (29,25) de 0,07 %.