L’Art peut-il être un placement?

Une fois le concept défini, la question qui se pose est de savoir si l'Art est un placement. Il doit surtout s'envisager comme un investissement-plaisir. Si l'on veut investir dans l'Art, il est préférable d'acheter d'abord quelque chose qui nous plaît. "Mais ce type d'achat est aussi un investissement, dans la mesure où l'on met, de ce fait, de l'argent de côté, on stocke de l'argent. On peut ensuite réaliser une plus-value ou une moins-value. Cela remplit donc les critères d'un placement", poursuit Anh Nguyen. À noter cependant que, mise à part la satisfaction de la contemplation, ce type de placement ne rapporte aucun revenu sous forme de dividende ou de coupon.

Des pièces parfois difficilement négociables

L'évolution du marché de l'art est décorrélée de celle des marchés boursiers. Avec une corrélation de l'Art par rapport aux actions limitée à 0,12, certains conseillers pourraient le concevoir comme une diversification dans le patrimoine des investisseurs. Mais, dans tout placement, il faut aussi se poser la question de la liquidité. Certaines pièces d'art sont difficilement négociables. Il faut trouver un acheteur ou un vendeur pour une pièce spécifiquement recherchée. "Dans certains cas, la liquidité peut être, en effet, assez faible. Mais il faut reconnaître que cette liquidité s'est améliorée avec l'apparition de plateformes dédiées à ce genre de transactions. Les salles de vente prennent aussi les ordres en ligne. Cela a pour effet de rendre le marché de l'art plus liquide", note ce spécialiste.

Il faut aussi être prudent et vérifier l’authenticité des pièces. L’avis d’un expert sera donc préconisé lors de certains achats. Quant à la volatilité, elle est faible par rapport aux marchés boursiers. Mais des phénomènes de mode existent aussi dans ce domaine. Même si ce marché n’est pas très sensible aux mouvements de l’économie, les tendances évoluent et font monter ou descendre les prix.

Comment choisir alors une œuvre d'art ? "Il convient surtout, au départ, de se faire plaisir. On peut déjà acquérir des œuvres à partir de montants très bas. On peut aussi se faire aider ou consulter des catalogues. Il faut aussi faire attention au format. L'art ancien est connu et a fait ses preuves. L'art contemporain est moins cher et le marché est plus dynamique. Le choix dépendra de la sensibilité de chacun", conclut Anh Nguyen.

Quant au NFT, ces œuvres d’art virtuelles, ce spécialiste estime que ce marché est encore trop peu mature et comporte des risques de bulles. Mieux vaut être prudent dans l’état actuel des choses !

Fiscalité et transmission

Les plus-values sur les œuvres d’art ne sont pas taxées s’il s’agit d’acquisitions dans le cadre d’une gestion normale de son patrimoine. D’un point de vue successoral, rappelons que la dation permet de payer des droits de succession par le biais d’une donation d’œuvres d’art. La fiscalité est donc assez généreuse de ce point de vue. À noter encore que la conservation d’une œuvre d’art suppose parfois quelques aménagements : assurance spécifique et, pour les œuvres de grande qualité, mise en place de conditions de conservation pour protéger l’œuvre contre les dégâts dus à la lumière ou à l’humidité.