Nouveau : la Sicav de Cristal du fonds le plus innovant

Le caractère innovant peut concerner différents aspects du fonds : classe d’actifs, thématiques, caractère ESG ou impact, stratégie de gestion, stratégie de couverture, modalités de rétrocession des frais, gestion du risque, ….

Ce caractère innovant devra être dûment décrit dans un formulaire de participation. Les maisons de gestion peuvent présenter plusieurs fonds. Pour chaque fonds, une demande de participation devra être remplie et envoyée à l’adresse indiquée.

Les formulaires de participation seront ensuite examinés par un jury composé de 5 membres : Serge Wibaut, Docteur en économie, ancien professeur de finance et administrateur de sociétés, Christophe Desagre, Professeur de finance à l’ICHEC Brussels Management School, Wim Vermeir, CIO chez AG Insurance, Jehanne de Radzitzky, Licenciée en économie et Isabelle de Laminne, économiste, journaliste et blogueuse. Ce jury est composé de façon à représenter différentes expertises et perceptions du secteur des placements : académique, professionnelle, investisseur institutionnel et investisseur retail.

Ce prix sera décerné pour autant qu’un nombre minimum de 15 fonds participants soit atteint. Suite à la délibération du jury, trois nominés dont un gagnant, seront sélectionnés. La Sicav de Cristal du fonds le plus innovant sera décernée durant la soirée des Sicav de Cristal du 4 octobre 2023. Les noms du gagnant et des nominés seront publiés dans le Palmarès des Sicav publié par La Libre le 5 octobre 2023.

Note : Les formulaires de demandes de participation ainsi que le règlement du prix sont disponibles sur demande à l’adresse moneystore@hotmail.fr. Ces formulaires doivent être envoyés avant le 31 mai 2023 à l’adresse moneystore@hotmail.fr