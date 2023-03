Janet Yellen rassurante sur la situation du secteur bancaire américain : "Les retraits d'argent des banques régionales se sont stabilisés"

À lire aussi

"La situation se stabilise. Et le système bancaire américain reste solide", dira mardi matin la ministre de l'Economie et des Finances de Joe Biden devant un parterre de banquiers, selon des extraits de son discours lors du colloque annuel de l'Organisation des banquiers américain (ABA) à Washington.

Le dispositif mis en place par la banque centrale américaine (Fed) pour prêter de l'argent aux banques depuis une semaine, afin de leur éviter la débâcle, afin que ceux déjà existants, "fonctionnent comme prévu pour fournir des liquidités au système bancaire" et "les retraits d'argent des banques régionales se sont stabilisés", soulignera Janet Yellen. Des vagues de retraits massifs ont provoqué il y a moins de deux semaines la mise en liquidation de l'établissement Silvergate Bank, petite banque régionale devenue la destination favorite du milieu des cryptomonnaies, puis de SVB, dont l'Agence de garantie des dépôts (FIDC) a pris le contrôle. Et Signature Bank, 21e banque du pays, avait été fermée d'office.

Des prêts massifs pour stabiliser le secteur

Les autorités américaines avaient immédiatement annoncé une série de mesures pour tranquilliser particuliers et entreprises à l'égard de la solidité du système bancaire américain, promettant notamment que les clients de SVB et Signature Bank pourront retirer la totalité de leurs dépôts. "Notre intervention était nécessaire pour protéger l'ensemble du système bancaire américain. Et des actions similaires pourraient être justifiées si les petites institutions subissent des ruées sur les retraits qui présentent un risque de contagion", devrait encore indiquer la ministre.

La banque First Republic est notamment sur la sellette.

La Fed avait de son côté indiqué jeudi avoir prêté près de 12 milliards de dollars aux banques américaines en quelques jours, dans le cadre du dispositif mis en place le 12 mars, destiné à leur permettre d'honorer les demandes de retraits de leurs clients.

Elle avait également, via son programme habituel de prêts à très court terme, prêté 152 milliards de dollars aux banques au cours de la semaine écoulée contre à peine 5 milliards la semaine précédente, et 142,8 milliards de dollars aux deux entités créées par les régulateurs américains pour succéder à SVB et Signature Bank.