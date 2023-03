La Bourse de Bruxelles termine seule dans le rouge

La Bourse de Bruxelles est restée à la traîne par rapport à ses voisines, le Bel 20 cédant finalement 0,52 % à 3 666,07 points avec 13 de ses éléments en baisse, immobilières en tête, avec des chutes de 4,01 % et 4,58 % en Aedifica (73,05) et Cofinimmo (78,10), WDP (26,74) abandonnant 3,19 %. AB InBev (57,59) se distinguait par une hausse de 0,98 % alors que KBC (61,46) et Ageas (39,32) abandonnaient 0,42 et 1,72 %.