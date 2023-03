La décision a été prise à l'unanimité. Le principal taux directeur de la Fed se situe désormais dans une fourchette de 4,75 à 5,00 %, plus haut niveau depuis 2006, et l'institution prévoit des hausses supplémentaires. La Fed anticipe une inflation cette année un peu plus élevée que ce qu'elle prévoyait en décembre, à 3,6 % contre 3,5 %, mais une croissance du PIB un peu plus faible, à 0,4 % contre 0,5 %.

Danger pour l'économie

La Fed a par ailleurs averti à l'issue de sa réunion que la récente crise des banques était "susceptible (...) de peser sur l'activité économique, les embauches et l'inflation", soulignant que "l'ampleur de ces effets est incertaine".

La puissante institution a également réaffirmé, dans son communiqué, que "le système bancaire américain est solide et résilient", et que son comité de politique monétaire "reste attentif aux risques d'inflation".