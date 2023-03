Les Bourses européennes naviguent entre lutte contre l'inflation et choc bancaire

Le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles perdait 0,51% à 3 666.44 points.

La Bourse de Tokyo a rebondi mercredi pour se mettre à la page du regain de confiance sur les autres marchés mondiaux après avoir été fermée mardi: elle a pris 1,93%. Shanghai a pris 0,31% et Hong Kong 1,69%.

A Wall Street, les trois principaux indices ont terminé en nette hausse mardi, un mouvement qui a inclus les banques régionales laminées en Bourse depuis dix jours.

Les investisseurs attendent surtout la conclusion de la réunion de deux jours du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).

La Fed doit se livrer à "un exercice d'équilibre" selon John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

"L'impact négatif de taux d'intérêt plus élevés sur le secteur bancaire devient de plus en plus évident. Entre-temps, les dernières données ont réaffirmé que les conditions du marché de l'emploi restent tendues et que l'inflation est toujours aussi forte", explique-t-il.

La majorité des analystes estime que l'insitution devrait tout de même remonter ses taux directeurs de 0,25 point de pourcentage, pour les amener juste en-dessous de 5%, comme lors de la dernière réunion. Plus tôt dans le mois, ils pensaient que la hausse allait être le double.

Signe que le combat contre la hausse des prix dans le monde occidental est loin d'être terminé, l'inflation est remontée à 10,4% sur un an au Royaume-Uni, contre 10,1% en janvier alors que les économistes pensaient que le rythme allait légèrement ralentir.

"Les prix de l'alcool en hausse dans les pubs et restaurants" ont largement contribué à ce rebond surprise tout comme "l'alimentation et les boissons non alcoolisées, qui ont grimpé au rythme le plus rapide depuis plus de 45 ans", souligne Grant Fitzner, économiste de l'Office national des statistiques britannique, à la veille d'une décision de la Banque d'Angleterre sur ses taux d'intérêt.

Sur le marché obligataire, les taux pour les emprunts des Etats se redressaient encore: l'emprunt à 10 ans allemand, l'échéance qui fait référence, s'établissait à 2,32%, au plus haut depuis une semaine.

L'immobilier en baisse

Les valeurs autour du secteur immobilier se repliaient partout en Europe mercredi: le géant des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield perdait 2,77%, Klépierre 1,86%, Vonovia 2,23%, British Land Company 4,96%.

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole soufflait après avoir rebondi de ses points bas depuis décembre 2021 lors des deux dernières séances. Le baril de Brent de mer du Nord pour livraison mai reculait de 0,56% à 74,90 dollars, tandis que le baril de WTI américain à même échéance, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, cédait 0,65% à 69,22 dollars vers 08H15 GMT.

L'euro avançait de 0,07% face au dollar à 1,0775 dollar, tandis que la livre se renforçait de 0,45% à 1,2272 dollar.

Le bitcoin était stable à 28.2010 dollars.