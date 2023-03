Sofina, holding de la famille Boël, sous pression en Bourse depuis l’effondrement des valeurs technologiques

Sofina est le fruit de la rationalisation des différents étages de la cascade de holdings détenue autrefois par la famille Boël (notamment Sidro, Mecaniver, Henex ou encore Charleroi-Glaces). Cette simplification avait permis une meilleure liquidité du titre et une intégration dans l’indice Bel 20 en 2017, ainsi qu’une plus grande transparence sur les positions détenues dans le portefeuille. Cette plus grande visibilité a expliqué en grande partie l’engouement sur le holding, qui avait mis en place une stratégie de diversification du portefeuille vers des sociétés technologiques américaines et émergentes.