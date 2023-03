Torpillées par le secteur bancaire, les Bourses européennes chutent lourdement

Dans une journée rouge vif, la Bourse de Bruxelles tombait légèrement moins que ses voisines européennes, le Bel 20 retombant tout de même de 0,86 % à 3 626,44 points, avec 16 de ses éléments dans le rouge. KBC (59,84) ne perdait plus que 1,48 % et AB InBev (57,47) était positive de 0,38 %, les baisses étant emmenées par Sofina (190,60) et D'Ieteren (168,00) qui reculaient de 2,76 et 2,38 % en compagnie des immobilières où WDP (26,46) et Aedifica (72,05) se dépréciaient de 2,43 et 1,97 %.