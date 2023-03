"Jusqu'ici, la prétendue crise bancaire n'a été qu'une tempête dans un verre d'eau financier"

Après la faillite de banques régionales américaines, le rachat de Credit Suisse par UBS pour rétablir la confiance sur la banque suisse, c'est sur la Deutsche Bank qu'un vent de panique a soufflé vendredi, après une nette augmentation du coût de l'assurance contre le risque de défaut (CDS) de la première banque allemande.

Mais pour Andreas Lipkow, analyste indépendant, "la prétendue crise bancaire ne s'est jusqu'à présent révélée être qu'une tempête dans un verre d'eau financier".

Lundi à l'ouverture, les actions des banques européennes ont nettement rebondi avant de calmer leur élan. Vers 10H10, le secteur bancaire de l'indice élargi Stoxx Europe 600 prenait 0,93 %. Les actions de BNP Paribas (+0,91 % à 50,97 euros), Société Générale (+0,43 % à 19,99 euros) et Crédit Agricole (+0,53 % à 9,99 euros) étaient mitigées.

"Il est difficile de voir comment à très court terme, les craintes actuelles vont se dissiper, même si, objectivement, il est difficile de voir un lien trivial entre les faillites des quelques banques aux Etats-Unis et de Credit Suisse en Europe et l'ampleur de l'anxiété qui s'est manifestée sur le marché", estime Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de la Banque Postale AM. Le rachat de "l'intégralité des dépôts et prêts" de Silicon Valley Bank (SVB), qui a fait faillite début mars, par la banque américaine First Citizens, semblait être bien accueilli par les investisseurs.

Du côté de la Bourse de Bruxelles rebondissait également, le Bel 20 s'appréciant de 1,02 % à 3 663,35 points. La Bourse de Francfort remontait de 0,82 %, le DAX s'affichant à 15 079,71 points. La Bourse de Londres était dans le vert avec une hausse de 0,62 % pour le FTSE-100 à 7 451,22 points.