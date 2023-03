La Bourse de Paris et la Bourse de Londres ont repris 0,90% et la Bourse de Francfort 1,14% après leur forte baisse vendredi. Le secteur bancaire européen a aussi fini en nette hausse.

Valeurs de clôture du lundi 27/03 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 58,14 (57,47)

Ackermans + 147,40 (146,80)

Aedifica + 72,35 (72,05)

Ageas + 38,95 (38,80)

Aperam + 32,59 (32,35)

arGEN-X - 333,60 (334,70)

Barco + 26,80 (26,46)

Cofinimmo + 78,70 (78,15)

D'Ieteren + 173,10 (168,00)

Elia + 119,30 (118,20)

Galapagos + 34,82 (34,50)

GBL + 75,60 (75,10)

KBC + 60,68 (59,84)

Melexis + 103,00 (102,50)

Proximus - 8,57 (8,72)

Sofina + 194,60 (190,60)

Solvay + 101,65 (99,16)

UCB + 80,24 (78,98)

Umicore + 29,80 (29,47)

WDP + 26,66 (26,46)

Avis des brokers pour D'Ieteren, IBA et Euronav :

D’Ieteren (+3% à 173,1 euros) a vu son objectif propulsé de 208 vers 228 euros chez ING, qui a maintenu sa recommandation "acheter". L’analyste estime injustifiée la correction récente sur le titre. "Nous tablons sur un relèvement des attentes du consensus suite aux bons résultats pour le deuxième semestre 2022 et suite aux perspectives favorables mises en avant pour 2023". L’analyste souligne également que les liquidités disponibles devraient permettre au groupe de réaliser de nouvelles acquisitions.

IBA (+0,8% à 15,48 euros) a été maintenu à "acheter" chez Degroof Petercam, avec un objectif relevé de 23,9 vers 26,6 euros. L’analyste pointe principalement vers la force du carnet de commandes à la fin 2022, qui augure favorablement pour les perspectives du groupe. "Pour ce qui est de la rentabilité en elle-même, nous attendons une amélioration à moyen terme, avec des marges plus saines et une hausse de la part des services récurrents dans le chiffre d’affaires".

Euronav (+1,3% à 15.75, euros) a été confirmé à "acheter" chez Kepler Cheuvreux, l’objectif de cours grimpant de 16,5 vers 21 euros suite à l’assemblée générale qui s’est tenue en fin de semaine dernière. "L’incertitude sur le titre a fortement diminué, et le nouveau conseil d’administration devrait suivre la même stratégie que par le passé". Il souligne également que le marché du transport pétrolier reste porteur, et qu’il a retiré la décote de 20% appliquée à la valorisation suite à la bataille qui opposait Frontline et CMB.