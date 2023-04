Début 2022, alors que la pandémie du Covid 19 commençait à présenter des signes de ralentissement, l’invasion de l’Ukraine par la Russie est venue frapper à nouveau le monde et les économies. Le train des mauvaises nouvelles se poursuivait entraînant dans son sillage une hausse du prix des matières premières, de l’inflation, une perte de pouvoir d’achat et des marchés financiers en baisse. Mais, dans cet environnement anxiogène, il y a des lueurs d’espoir. Analyse avec Christopher Dembik, responsable de la recherche macroéconomique chez Saxo.

La première bonne nouvelle, c'est que les économies de la zone euro ne sont pas tombées en récession. "Fin 2022, on entrevoyait un scénario de récession. Beaucoup d'investisseurs sont alors retournés vers les valeurs américaines. Aujourd'hui, le scénario de récession s'estompe. Bien sûr, nous ne sommes pas sur des niveaux de croissance élevés. On assiste néanmoins à un retour vers les valeurs européennes", constate Christopher Dembik. On remarque, par ailleurs, que les marges des grandes entreprises cotées se sont bien maintenues. En effet, ces entreprises ont réussi à reporter leurs hausses de coûts dans leurs prix. Pour cet analyste des marchés, il y a donc des opportunités sur les grandes valeurs (large caps) cotées qui ont des bénéfices robustes. "Ces entreprises n'ont également pas de problèmes pour se refinancer. Elles disposent souvent de trésorerie suffisante ou elles se sont refinancées à des taux bas. La hausse des taux d'intérêt ne les impacte donc pas. On aura encore de beaux rendements sur les grandes capitalisations en 2023", estime cet expert.

Du côté des entreprises, on ne devrait donc pas assister à un scénario catastrophe, ni au tsunami de faillites qui était annoncé par certains durant la pandémie. L’environnement sera sans doute plus difficile pour les petites et moyennes capitalisations surtout en ce qui concerne celles qui doivent se refinancer.

Intelligence artificielle, inflation, marché de l’emploi

Du côté des investissements, les opportunités seront également favorables. "C'est la deuxième bonne nouvelle. Nous entrevoyons de belles opportunités et perspectives dans l'univers des valeurs technologiques et plus précisément dans l'intelligence artificielle, la robotique et l'automatisation. Il y a un bon potentiel surtout du côté des États-Unis même s'il faut rester prudents car certains projets échouent. C'est une thématique incontournable en se focalisant sur les grandes capitalisations et dans le cadre d'une diversification du portefeuille", ajoute Christopher Dembik.

L'inflation est souvent considérée comme une mauvaise nouvelle. Elle vient ronger les rendements sur les livrets d'épargne. "Or, c'est une bonne nouvelle. En effet, pendant de nombreuses années, peu de gens se souciaient de leur épargne. L'inflation n'était pas un sujet. Aujourd'hui, l'inflation fait prendre conscience de l'impératif de faire fructifier son épargne et d'investir. Ne pas investir est un risque", note Christopher Dembik.

Parmi les autres bonnes nouvelles, on peut aussi citer la robustesse du marché de l’emploi et le fait que les entreprises développent des mesures pour conserver leur main-d’œuvre.

Quels placements privilégier ?

Dans ce contexte, Christopher Dembik conseille d'investir et de ne pas laisser dormir son argent en livret d'épargne. Mais si l'on investit, il convient de le faire en se diversifiant d'un point de vue géographique, sectoriel et en se positionnant sur des valeurs liquides et plutôt des grandes capitalisations.

"En revanche, nous sommes prudents concernant les placements ESG. En effet, nous considérons qu'il y a encore trop peu de transparence dans ces fonds. Les investisseurs ne sont pas toujours conscients de ce dans quoi ils investissent et pourquoi une valeur comme Total Energies, par exemple, peut être présente dans ce type de fonds", note Christopher Dembik. Ce dernier est aussi plutôt positif sur l'immobilier coté nonobstant la hausse des taux d'intérêt. "Nous ne sommes pas en présence de bulle immobilière et nous privilégions, par exemple, les sociétés qui investissent dans les résidences estudiantines."