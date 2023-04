Dans un marché mitigé, la Bourse de Bruxelles bascule à nouveau sous les 3 800 points

Après avoir testé le seuil des 3 800 points à plusieurs reprises, la Bourse de Bruxelles repartait à la baisse après 16 heures et renonçait à une sixième hausse consécutive, le Bel 20 en terminant à 3 783,43 points, soit 0,26 % plus bas que vendredi, parmi des indices européens partagés. Douze de ses éléments étaient teintés de rouge, emmenés par Aperam (32,80) avec un plongeon de 4,57 %, le poids-lourd arGEN-X (332,70) abandonnant de même 2,35 % tandis que Solvay (105,25) et UCB (82,20) reculaient de 0,09 et 0,29 %.