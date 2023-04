Emmené par ses valeurs immobilières, le Bel 20 remonte au-delà des 3 800 points

En progressant finalement de 0,99 % à 3 807,06 points, la Bourse de Bruxelles faisait mieux que ses voisines européennes continentales, Barco et immobilières en tête. Barco (27,78) confirmait une hausse de 2,58 % après avoir bondi de 5 % en début de journée, suivie par les immobilières où Cofinimmo (83,50) progressait finalement de 3,02 %, Aedifica (73,75) et WDP (27,66) de 2,64 et 2,29 %. Déjà en hausse de plus de 3 % la veille, arGEN-X (351,40) et UCB (86,04) s'adjugeaient des plus-values de 2,21 et 0,80 %, Solvay (103,50) et Galapagos (35,22) gagnant 0,44 et 1,29 %.