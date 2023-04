Hermès : la croissance reste solide et visible

Hermès International s’est forgé une position de solide second sur le secteur du luxe européen derrière LVMH. La maroquinerie et les vêtements représentent plus de 70% du chiffre d’affaires, qui est essentiellement réalisé (à plus de 50%) en Asie et au Japon. Le cours a été multiplié par sept durant la dernière décennie, avec une nouvelle progression de près de 30% depuis le début 2022. Le secteur du luxe surfe sur la croissance de la classe moyenne dans les pays émergents, avec notamment 1 milliard de personnes qui devraient rejoindre la classe moyenne en Asie d’ici 2030.