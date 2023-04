Revue Boursière: ralentissement en vue aux États-Unis

Mais cette fois, alors que beaucoup continuent de s’inquiéter du risque d’une récession asymétrique aux États-Unis et en Europe, le marché de l’emploi américain a commencé à donner des signes de ralentissement. En soi, la nouvelle n’est pas enthousiasmante, certes, mais elle vient conforter le principe selon lequel la Réserve fédérale américaine devrait procéder prochainement à une dernière hausse de ses taux directeurs, une hausse mesurée de 25 points de base, avant une pause ou un arrêt. Avec à la clé la possibilité d’une baisse de taux plus tard dans l’année.

De quoi expliquer la petite hausse des indices de la place new-yorkaise sur la semaine, alors qu’en Europe, l’on a plutôt assisté à un effritement des cours. Quoi qu’il en soit, la prudence reste le maître-mot, ce qui a permis à l’once d’or de renouer avec un prix dépassant les 2 000 dollars cette semaine.

Reprise de l’or noir

Le baril de pétrole brut a lui aussi repris une trajectoire ascendante, avec un bond de 6 % suite à l’annonce surprise en début de semaine d’un accord intervenu au sein des membres de l’OPEP + d’une réduction de la production. De quoi justifier une partie des mouvements de la cote ces derniers jours, les acteurs de la chaîne de transformation liée au pétrole ayant bondi dans un bel ensemble, contrariant le schéma de rotation sectorielle observé généralement à la veille d’une suspension des cotations. Les ventes ont en effet porté sur les secteurs les plus exposés aux cycles conjoncturels : la construction, l’industriel, l’automobile, à l’avantage des secteurs défensifs, la santé, les services aux collectivités (utilities) et les télécoms, notamment.

Opérations d’actualité

Dans le calme relatif de cette semaine écourtée, on aura tout de même noté la poursuite des opérations classiques, à la Bourse de Paris notamment. Le groupe français Sodexo a en effet comblé ses actionnaires en alignant des résultats solides pour le premier semestre de son exercice 2022-2023, et la nouvelle de la volonté de scinder ses activités en procédant à la cotation séparée de sa division avantages aux salariés qui recouvre notamment les titres repas. Une manière de profiter d’une conjoncture porteuse, l’activité semblant aux dires de la direction dopée par l’inflation et le niveau des taux d’intérêt. Cela indique aussi sans doute une tendance à la scission des activités, la somme des parties étant pour l’heure supérieure au tout. Jusqu’au moment où reviendra le besoin de réunir les activités, comme on a déjà pu l’observer par le passé.

Cours de Bourse d'Accor. ©IPM Graphics

Introduction en vue à Paris, mais retrait en vue à Bruxelles pour les actions du transporteur maritime Exmar dont l’actionnaire majoritaire veut récupérer la totalité au terme d’une offre publique d’achat (OPA) au prix de 12,50 euros par titre non détenu.

Jeudi, dans la foulée de cette annonce, une déclaration de transparence montrait que les actionnaires familiaux venaient de procéder à des achats faisant monter leur participation de 45,21 % à 49,53 %. Après un bond de 20 %, l’action s’est calmée, le marché espérant un petit geste supplémentaire de l’acheteur, après avoir laissé l’action traîner de longs mois sous les 10 euros.