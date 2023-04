Dans l’univers des obligations d’entreprises, on distingue deux grandes classes de risque : les obligations Investment Grade (IG) et les obligations High Yield (HY). Selon la nomenclature des ratings de Standard&Poor’s (S&P), les obligations IG ont un rating entre AAA et BBB- (inclus). Elles sont donc de très bonne qualité. Les obligations HY sont notées entre BB + et B.

L’Investment Grade est moins volatil et a, en général, une duration plus longue. La corrélation de cette classe d’actifs aux taux d’intérêt est cependant assez forte. Cela signifie que, lorsque les taux d’intérêt montent, le cours de ces obligations descend plus fort et plus vite.

“Mais, dans cette situation, les obligations High Yield sont moins affectées car elles présentent un spread (différentiel de taux) par rapport aux obligations sans risque”, constate Nolwenn Le Roux, Gérante du fonds DNCA Eurose. Mais, si le spread d’une obligation est important par rapport à une obligation sans risque, on estime que cette obligation est plus risquée. Cette gestionnaire pense que, dans la situation actuelle, les obligations High Yield de bonne qualité sont particulièrement intéressantes. “Aujourd’hui, nous vivons dans une période de grande incertitude concernant à la fois la croissance et l’inflation. Une récession confirmée pourrait ralentir le rythme de la hausse des taux d’intérêt. En revanche, si les taux devaient continuer à monter, cela pèserait sur la classe obligataire Investment Grade”, reconnaît Nolwenn Le Roux.

Matelas de sécurité

Ne prend-on pas plus de risque en s’exposant à des obligations High Yield ? Dans cette catégorie, il faut encore faire une distinction entre les obligations notées BB et celles qui ont un simple B.

“Concernant l’univers des obligations BB, on constate que l’endettement de ces entreprises n’est pas trop élevé. Ces sociétés disposent de beaucoup de liquidités, ce qui les met à l’abri de devoir s’endetter à des taux plus élevés aujourd’hui. Elles n’ont pas d’échéances de remboursement importantes en 2023 et 2024. La plupart de ces sociétés se sont endettées ces trois dernières années à des taux fixes et faibles et sur des maturités longues. Elles sont aussi moins exposées au taux de défaut que les obligations notées simple B”, ajoute Nolwenn Le Roux.

Cependant, il convient, au sein de cette classe d’actifs particulière, de bien diversifier les émetteurs. L’approche via un fonds sera donc privilégiée pour atténuer le risque d’un éventuel défaut de paiement. En général, les fonds obligataires peuvent présenter environ 75 positions différentes.

Avec les hausses de taux d’intérêt enclenchées par les banquiers centraux, les obligations retrouvent leur place de matelas de sécurité dans les portefeuilles mixtes actions/obligations.

“En ce début d’année 2023, il est préférable d’avoir un profil assez prudent parce que l’on manque de visibilité concernant l’évolution de la croissance et l’ampleur de la hausse des taux d’intérêt”, note Nolwenn Le Roux.