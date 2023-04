Alibaba monte en flèche à Hong Kong après avoir présenté un chatbot d'IA

Alibaba a déclaré qu'elle intégrerait Tongyi Qianwen dans tous ses produits, des boutiques en ligne aux moteurs de recherche, dans un avenir proche. L'entreprise n'a pas donné de calendrier, mais le cours de son action a augmenté de 0,9 %. La société de moteurs de recherche Baidu, qui a annoncé son chatbot Ernie le mois dernier, a perdu plus de 7 %.

Par ailleurs, les traders ont examiné l'inflation en Chine, qui s'est avérée plus faible que prévu, à 0,7 %. Les prix demandés par les producteurs pour leurs produits ont en fait baissé de 2,5 % le mois dernier. Les chocs coronaux en Chine ont rendu de nombreux produits chers, mais maintenant que les mesures ont été levées, les entreprises peuvent reprendre leur rythme de croisière.

Les marchés boursiers de Hong Kong et de Shanghai ont affiché une image mitigée. Le Hang Seng de Hong Kong a gagné 0,1 %, tandis que la jauge du marché boursier de Shanghai a perdu 0,4 %. Le Nikkei japonais a gagné 1,4 % et le All Ordinaries australien 1,3 % à Sydney.

La banque nationale de Corée du Sud a décidé de ne pas augmenter les taux d'intérêt, pour la deuxième fois consécutive. Le Kospi à Séoul a augmenté de 1,4 pour cent.

À la bourse de Séoul, Samsung était sous les feux de la rampe après l'annonce de l'entreprise de réduire sa production de puces mémoire. Cela devrait permettre d'éviter que les prix du marché ne tombent en dessous d'un niveau permettant à l'entreprise sud-coréenne de réaliser des bénéfices.

Samsung a progressé de 1,1 %. Son homologue SK Hynix, qui fabrique moins de produits différents que Samsung, a progressé de 1,4 %.