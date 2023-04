Le Bel 20 remonte la pente alors que la Bourse de Paris établit un nouveau record

La tendance était positive en Europe après le long week-end pascal, la Bourse de Bruxelles restait toutefois quelque peu à la traîne de ses voisins en ne gagnant que 0,26 % à 3 817,13 points avec 12 de ses éléments dans le vert. arGEN-X (346,10) pesait également sur l'indice en reculant d'1,51 % en compagnie de Melexis (97,50) et Barco (27,20) qui abandonnaient 2,26 et 2,09 %. UCB (85,56) et Galapagos (35,10) cédaient 0,56 et 0,34 % alors que Solvay (106,55) se distinguait par un bond de 2,95 %, Aperam (31,93) et Umicore (30,06) regagnant 2,77 et 1,90 %.