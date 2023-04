La Bourse de Bruxelles recule en solitaire et se maintient de justesse au-dessus des 3 800 points

Les chiffres de l'inflation américaine provoquait un sursaut de la Bourse de Bruxelles, avant de rapidement repartir à la baisse. Le Bel 20 abandonnait finalement 0,40 %, à 3 801,69 points avec 10 de ses éléments en baisse. En tête, le poids lourd AB InBev (58,64) chutait de 3,25 % devant Melexis (96,30) et Barco (26,92) qui abandonnaient 1,23 et 1,03 %, arGEN-X (343,40) et Galapagos (34,79) cédant 0,78 et 0,88 %.