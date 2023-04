L'inflation ralentit, Wall Street repart à la hausse tirée par les valeurs technologiques

Jeudi, le département américain du Travail a publié l'indice PPI des prix à la production pour mars qui montre que les prix de gros ont reculé de 0,5 % sur le mois. C'est leur baisse la plus importante depuis trois ans, essentiellement à cause d'un recul des prix de l'énergie. Les analystes tablaient sur des prix stables. Sur douze mois, les prix de gros n'avancent plus que de 2,7 % contre 4,9 % en février. "Les prix à la production sont clairement sur la pente descendante (...), cela rend optimiste", a commenté Chris Low économiste en chef pour FHN Financial. "Pour la Réserve fédérale (Fed) qui est déjà encline à faire bientôt une pause dans ses hausses de taux, ce rapport va encore peser davantage dans la balance, surtout après l'indice des prix à la consommation CPI", publié mercredi. Celui-ci a ralenti à 5 % sur un an contre 6 % en février, son plus bas niveau depuis près de deux ans.

Récession et recul du dollar

Sur le marché obligataire, les taux se détendaient dans le sillage de ce repli de l'inflation. Le rendement sur les bons du Trésor à dix ans reculait à 3,37 % contre 3,39 % la veille, mais surtout celui à deux ans tombait à 3,90 % contre 3,35 %.

En conséquence, le dollar tombait au plus bas depuis un an face à l'euro à 1,1063 dollar, en repli de 0,65 % à 13H40 GMT.

Sur le marché boursier, l'enthousiasme des investisseurs restait toutefois modéré après les inquiétudes de récession émises par la Réserve fédérale la veille. Mercredi, dans les "minutes" de la dernière réunion monétaire, les économistes de la Fed ont signalé des risques de "légère récession" cette année aux Etats-Unis, notamment à cause des difficultés bancaires.

Ce début de ralentissement économique s'est reflété également jeudi dans l'augmentation des demandes hebdomadaires d'allocations chômage. Celles-ci ont grimpé de 11 000 à 239 000. "Avec l'envol des licenciements, au plus haut pour un premier trimestre depuis 2005 (...), il faut s'attendre à ce que les créations d'emplois tombent à zéro d'ici le milieu de l'année", affirme Kieran Clancy, économiste pour Pantheon Macroeconomics.

Les géants de la tech reprennent du poil de la bête

A la cote, les grands noms de la tech portaient le Nasdaq. Tesla, Apple tout comme Alphabet (Google) et Amazon, grimpaient de presque 2 %.

Les compagnies aériennes en revanche flanchaient à l'orée de l'annonce de leurs résultats trimestriels. Delta Airlines perdait 1,87 %, Southwest 0,99 % vers 14H00 GMT.

Plusieurs valeurs défensives, considérées d'ordinaire comme résistant à une conjoncture défavorable, battaient de l'aile comme le fabricant d'engins de chantiers Caterpillar (-1,27 %), la chaîne de bricolage Home Depot (-1,32 %) ou l'assureur Travelers (-1,17 %).

Le fabricant de motos Harley Davidson freinait de 4,36 % à 35,73 dollars après le départ annoncé de sa directrice financière embauchée par le fabricant de jouets Hasbro (+1,93 %).