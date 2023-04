Netflix se remet d’une solide hémorragie boursière et repart à la hausse

Cours de Netflix ©IPM Graphics

Premièrement, le titre a été pris dans la tornade provoquée par la hausse des taux de la Réserve Fédérale, qui a provoqué une correction des valorisations sur la technologie américaine. Deuxièmement, Netflix n’est aujourd’hui plus isolé sur son marché, et la pandémie a vu l’émergence de plusieurs plateformes qui concurrencent directement le groupe, comme Amazon Prime, Apple TV, Hulu, HBO Max, Youtube ou encore Disney Plus. Troisièmement, le groupe a encaissé en 2022 le premier recul de son bénéfice par action depuis 2015.

On repart à la hausse

Depuis la mi-2022, l’action s’est toutefois remise dans une tendance haussière, et le cours a plus que doublé depuis ses plus bas pour osciller depuis le début 2023 entre 300 et 350 dollars. Les attentes du consensus sont devenues beaucoup plus modestes (et réalistes), avec 22 avis positifs pour 20 neutres et 3 négatifs, et un objectif moyen aligné avec le cours. Pour les exercices 2023 à 2025, les analystes s’attendent à une progression moyenne du chiffre d’affaires autour de 10 % par an, accompagnée d’une hausse de 20 % pour le résultat net par action, soit un rapport cours/bénéfice qui est retombé vers un niveau plus normal de 30 sur base du résultat attendu pour 2023.

Ce 18 avril 2023, Netflix publiera ses chiffres pour le premier trimestre, une publication qui sera attendue par les observateurs car ils devraient permettre de valider l’hypothèse d’une réaccélération de la croissance future. L’évolution du cours durant le dernier semestre laisse penser que les investisseurs espèrent un tel dénouement.

Retour sur Hermes International

Hermès International s’est adjugé 5,5 % sur la semaine écoulée, qui aura vu les géants français du luxe présenter des bulletins trimestriels étincelants. Le groupe a annoncé une progression de 23 % pour son chiffre d’affaires durant le premier trimestre, et les objectifs pour l’ensemble de l’année ont été confirmés dans la foulée. La direction souligne que son modèle d’entreprise devrait rester peu affecté par les incertitudes économiques et géopolitiques.