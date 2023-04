Revue boursière : pourquoi les hausses et records observés sur les marchés sont tronqués

La semaine boursière qui se termine a été ponctuée par quelques points forts, en dépit d’un calme relatif. Le premier est sans doute le nouveau signe d’un redoux inflationniste aux États-Unis qui est de bon augure pour les investisseurs en actions. En effet, le retour de l’inflation au niveau des 5 % sur base annuelle en mars était espéré. Mais l’inflation sous-jacente reste élevée, à 5,6 %, ce qui reste très éloigné des objectifs de la Réserve fédérale américaine (Fed). Mais celle-ci a évoqué le principe d’une courte récession à la fin de cette année. Ce qui a permis un rééquilibrage sur le front des devises, le dollar anticipant au moins une pause dans le resserrement de la politique monétaire de la Fed, et une détente sur le front boursier, les grands indicateurs de référence finissant la semaine sur des gains autour du pour-cent. À New York, les bulletins de santé des quatre grosses banques (JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup et PNC) ont rassuré sur leur résilience liée au niveau des taux d’intérêt.