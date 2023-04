Les possibilités d'investissements dans les ETF prennent un nouveau virage: "L'avantage se situe essentiellement au niveau des coûts"

Quels sont les avantages d'investir dans un ETF actif plutôt que dans un fonds ? "L'avantage se situe essentiellement au niveau des coûts. En effet, les frais prélevés annuellement dans les ETF actifs sont inférieurs à 1 %. Ces instruments sont donc moins chers que les fonds classiques. De plus, ils offrent une grande transparence à la fois dans leur composition mais aussi lors des transactions. On connaît directement le prix de vente ou d'achat", précise Jill Rootsaert, Head of distribution Benelux ETF chez JP Morgan Asset Management. Ces ETF, étant cotés comme des actions, sont également très liquides avec un cours affiché comme celui d'une action cotée en Bourse.

Différentes sortes

Mais, en marge des frais, quelle est la différence entre un ETF actif et une sicav ? "Il existe deux sortes d'ETF actifs. Certains ETF sont identiques à des fonds actifs. Ils pratiquent une stratégie qui vise à surperformer leur marché de référence. Ils peuvent aussi investir dans des thèmes plus spécifiques. Ici, c'est plutôt le véhicule de distribution qui diffère. Les ETF permettent d'offrir un nouvel accès vers des fonds gérés activement", note Jill Rootsaert. Mais, dans la catégorie des ETF actifs, on trouve aussi des fonds qui sont hybrides entre une gestion passive et active. Ils offrent la même exposition qu'un indice de marché en termes de secteurs, de régions ou de styles. "Cependant, au sein des régions ou des secteurs, le poids des valeurs individuelles peut varier. Les analystes fondamentaux des maisons de gestion vont surpondérer ou sous-pondérer certaines sociétés tout en maintenant la pondération générale de la région ou du secteur. On ne dévie pas de la pondération générale de l'indice mais on affine la sélection par une approche financière et qui peut aussi être ESG, par exemple", ajoute Jill Rootsaert.

Les ETF actifs remportent de plus en plus de succès. C'est ainsi que 51 % des investisseurs institutionnels déclarent vouloir augmenter leur allocation en ETF actifs avec un biais ESG dans les cinq ans à venir. "Investir dans un ETF actif avec un biais ESG permet de pouvoir bénéficier du savoir-faire d'une maison de gestion dans la sélection durable des valeurs."

Dernière remarque : il n’y a pas de frais d’entrée dans les ETF mais, lors d’un investissement en Bourse, l’investisseur doit s’acquitter de la Tob (taxe sur les opérations de Bourse). Cette taxe est prélevée à l’achat et à la vente des titres cotés négociés par les investisseurs belges. Or, cette taxe diffère selon que l’ETF est un fonds de distribution ou un fonds de capitalisation. Pour un ETF de distribution reconnu en Belgique, la Tob est de 0,12 %. Elle est de 1,32 % pour les ETF de capitalisation. À noter encore que les dividendes sont soumis à un précompte mobilier de 30 % dans les fonds de distribution.