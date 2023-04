La Bourse de Bruxelles remonte et se rapproche des 3 850 points

Alors que ses voisins européens terminaient dans le rouge lundi, le Bel 20 parvenait à conserver une avance de 0,30 %, la Bourse de Bruxelles terminant à 3 849,52 points avec 13 de ses éléments en hausse, soutenu notamment par ses poids-lourds AB InBev (59,42) et arGEN-X (352,40), en hausse de 1,16 et 1,47 %. Cofinimmo (87,15) et Proximus (9,16) gagnaient également 1,63 et 1,69 %, Barco (27,38) s'appréciant de 1,26 % tandis que KBC (64,94) et Ageas (40,08) abandonnaient 1,70 et 1,50 %, Sofina (206,40) chutant de 2,18 %.