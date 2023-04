Les Bourses européennes terminent dans le vert soutenues par la croissance en Chine

Dix de ses éléments étaient en baisse, les poids-lourds arGEN-X (341,50) et AB InBev (58,79) abandonnant 3,09 et 1,06% tandis que Galapagos (34,17) et Proximus (8,92) reculaient de 2,04 et 2,62%, Solvay (108,65) et UCB (86,58) de 1,27 et 1,39%, Elia (120,20) de 2,12%.

La Bourse de Paris a gagné 0,47%, la Bourse de Francfort 0,59%, la Bourse de Londres 0,38% et la Bourse de Milan 0,69%. Lundi, elles avaient commencé la semaine de manière mitigée.

Valeurs de clôture du 18 avril des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 58,79 (59,42)

Ackermans + 157,60 (157,10)

Aedifica - 74,65 (75,25)

Ageas + 40,64 (40,08)

Aperam - 32,90 (32,97)

arGEN-X - 341,50 (352,40)

Barco + 27,44 (27,38)

Cofinimmo + 87,50 (87,15)

D'Ieteren + 171,60 (171,40)

Elia - 120,20 (122,80)

Galapagos - 34,17 (34,88)

GBL + 80,50 (79,88)

KBC + 66,00 (64,94)

Melexis + 100,00 (99,45)

Proximus - 8,92 (9,16)

Sofina + 208,00 (206,40)

Solvay - 108,65 (110,05)

UCB - 86,58 (87,80)

Umicore + 30,96 (30,69)

WDP - 28,36 (28,56)

Avis des brokers pour Econocom, AB Inbev et Barco :

Econocom (+4% à 3,225 euros) a été confirmé à "conserver" chez Kepler Chevreux, l’objectif étant toutefois descendu de 3,45 vers 3,2 euros. Cette révision fait suite à l’annonce des résultats pour le premier trimestre, marqués par une croissance du chiffre d’affaires de 10,3% (dont 4,4% en organique). "Si le groupe a confirmé ses objectifs pour l’ensemble de l’année, le deuxième semestre pourrait toutefois s’avérer plus délicat en raison d’effets saisonniers", ce qui justifie une révision négative des attentes du courtier.

AB Inbev (-1,1% à 58,79 euros) a enregistré deux révisions positives sur ses objectifs de cours, de 57 vers 59 euros chez Morgan Stanley ("neutre") et de 69 vers 70 euros chez Bernstein Research ("surperformance"). Chez ce dernier courtier, l’analyste met en avant les bonnes performances trimestrielles de l’industrie des boissons alcoolisées, qui justifie un léger relèvement des attentes bénéficiaires.

Barco (+0,2% à 27,44 euros) a été maintenu à "acheter" chez KBC Securities, qui a relevé son objectif de 29 vers 32 euros. L’analyste est confiant avant l’annonce des résultats trimestriels, et estime que la rentabilité opérationnelle devrait être soutenue notamment par le recul des retards dans les chaînes d’approvisionnement. "La hausse de notre objectif de cours est liée à la hausse des valorisations des entreprises exposées sur l’imagerie dans les soins de santé". Il estime également que la direction pourrait être amenée à relever ses objectifs à l’issue de cette publication.