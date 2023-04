La valorisation en ligne, bonne ou mauvaise idée?

Depuis quelques années, certains sites proposent de valoriser “en ligne” votre entreprise. Moyennant l’encodage de quelques éléments financiers, on peut ainsi obtenir un rapport de valorisation basé sur différentes méthodes de valorisation et accompagné d’un volet didactique. Ce processus, vanté comme simple, confidentiel et sécurisé, semble idéal d’autant plus qu’il n’est pas cher et parfois même gratuit.