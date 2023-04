Les Bourses européennes clôturent sans élan, bloquées par l'inflation au Royaume-Uni

Dix de ses éléments étaient teintés de vert, AB InBev (60,20) et Elia (123,20) en tête avec des regains de 2,40 et 2,50%, les résultats de Barco (26,80) et WDP (27,42) pesant par contre sur la tendance en faisant toujours reculer celles-ci de 2,33 et 3,31%.

La Bourse de Paris a pris 0,21%, la Bourse de Francfort 0,08% et la Bourse de Londres a perdu 0,13%. Sur le marché obligataire, les taux sont encore légèrement remontés en Europe occidentale, et ont bondi au Royaume-Uni.

Valeurs de clôture du mercredi 19/04 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 60,20 (58,79)

Ackermans + 158,10 (157,60)

Aedifica - 73,40 (74,65)

Ageas + 40,70 (40,64)

Aperam - 32,42 (32,90)

arGEN-X + 344,70 (341,50)

Barco - 26,80 (27,44)

Cofinimmo - 85,55 (87,50)

D'Ieteren + 172,80 (171,60)

Elia + 123,20 (120,20)

Galapagos + 34,22 (34,17)

GBL + 80,84 (80,50)

KBC + 66,46 (66,00)

Melexis - 98,65 (100,00)

Proximus - 8,90 (8,92)

Sofina - 207,20 (208,00)

Solvay + 108,75 (108,65)

UCB - 86,18 (86,58)

Umicore - 30,49 (30,96)

WDP - 27,42 (28,36)