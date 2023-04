Les Pays-Bas ont économiquement parlant plutôt bonne presse, estime Goldwasser Exchange. Le pays dispose de la note “AAA” décernée par la société de notation Standard&Poor’s. Et même si l’obligation pointée par la société de Bourse ne dispose pas d’un rating S&P, elle a été notée “AAA” par l’agence Scope, moins connue du public.

Un coupon nul ?

Cette émission obligataire paie ce que l’on appelle un coupon zéro. Elle arrive à échéance en janvier 2026 et sera alors remboursée à sa valeur nominale, soit à 100 % de son prix d’achat. Mais de coupon, point ! Quel est donc l’intérêt de cette émission ? En fait, explique-t-on chez Goldwasser Exchange, “cette obligation peut être achetée sous le pair (sous le prix d’émission) à un cours de 92,80 %. En investissant 92 800 euros aujourd’hui, les Pays-Bas vous rembourseront donc 100 000 euros à l’échéance”. Dont bénéfice net, 7 200 euros. Net ?

Hors frais de courtage et taxe sur les opérations de Bourse (0,12 %), oui. À noter que la société de Bourse propose des conditions exceptionnelles sur les achats par tranche de 100 000 euros. L’avantage ici est basé sur la fiscalité. Comme il n’y a pas d’intérêt payé, il n’y a pas non plus de précompte mobilier (30 %) prélevé à la source. Le rendement net est dès lors de 2,75 % par an. Notez que ce rendement évolue en fonction des prix du marché, à la hausse ou à la baisse.