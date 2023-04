La Bourse de Bruxelles termine légèrement en positif dans un marché au ralenti

Évoluant parmi des voisins européens partagés, l'indice Bel 20 maquait de conviction. La Bourse de Bruxelles parvenait toutefois à se maintenir de 0,16 % dans le vert en terminant à 3 832,59 points avec 12 de ses éléments en hausse et Barco (26,76) stationnaire. D'Ieteren (171,70) et Umicore (29,53) emmenaient les hausses en progressant de 1,48 et 0,99 %, devant Solvay (108,75) et Galapagos (34,91), positives de 0,97 et 0,95 %. AB InBev (59,82) valait 0,25 % de plus que vendredi, Ageas (40,44) gagnant 0,42 % alors que KBC (65,70) restait négative de 0,27 %.