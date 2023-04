Placements : les petites capitalisations européennes redeviennent attrayantes

"L'environnement d'inflation et de remontée des taux d'intérêt n'est pas favorable à cette classe d'actifs. Dans ce type d'environnement, ces valeurs sous-performent les grandes sociétés de la cote. De plus, en 2022, fait très rare, les croissances bénéficiaires des petites et moyennes capitalisations ont été plus faibles que celles des grandes capitalisations. Par ailleurs, les multiples de valorisation n'ont pas plaidé en faveur des plus petites valeurs", constate Stéphanie Bobtcheff, gérante du fonds Agenor Europe à la Financière de l'Echiquier. Les grandes capitalisations sont aussi plus présentes dans les secteurs des matières premières, des banques et des énergies fossiles, secteurs qui ont bien performé l'année passée.

Des niveaux de valorisation favorables

Et, aujourd’hui, où en est-on dans cet univers des petites et moyennes capitalisations européennes ? Il semblerait que cette classe d’actifs soit actuellement plus intéressante. On remarque que, sur une base historique, les niveaux de valorisation redeviennent favorables.

Par ailleurs, la croissance bénéficiaire devrait être au rendez-vous en 2023. "Les grandes thématiques et les facteurs que sont l'inflation et la remontée des taux d'intérêt sont désormais intégrés et balisés dans les marchés. Aujourd'hui, les craintes sont plutôt orientées vers une possible récession. Actuellement, les observateurs sont plus soucieux des fondamentaux des entreprises, de leur capacité à maintenir leurs marges bénéficiaires et de leur endettement. L'environnement est donc plus favorable au stock picking, ce qui favorise les plus petites capitalisations", ajoute Stéphanie Bobtcheff.

Dans cet univers, les gérants de la Financière de l'Echiquier visent trois types d'entreprises. Il y a, d'une part, les gagnants structurels dont le taux de rotation dans le portefeuille du fonds est assez faible. Ensuite, il y a les entreprises qui développent des projets transformants avec une forte croissance organique supérieure à 10 % par an. Viennent enfin les valeurs qui ont subi des baisses cycliques et qui présentent, de ce fait, des opportunités d'achat. Ces dernières ne représentent cependant qu'une petite poche du portefeuille.

"Après avoir appliqué un filtre ESG, nous sélectionnons des valeurs qui sont suffisamment liquides et qui présentent une bonne génération de cash-flows avec de belles marges opérationnelles et un niveau d'endettement raisonnable. Elles doivent aussi présenter une bonne résilience boursière", note cette gérante. Ce fonds présente un biais sectoriel : on n'y trouvera pas de sociétés de certains secteurs comme les énergies fossiles, les matières premières ou le secteur financier.