Les Bourses européennes terminent en petite forme

De leur côté, Paris a reculé de 0,56%, Londres de 0,27% et Francfort a avancé de 0,05%, selon les résultats définitifs. Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des emprunts des États ont nettement baissé, signe de la réticence des investisseurs à prendre des risques.

Valeurs de clôture du mardi 25 avril des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 60,08 (59,82)

Ackermans - 157,90 (158,40)

Aedifica - 73,15 (73,80)

Ageas - 40,23 (40,44)

Aperam = 31,74 (31,74)

arGEN-X + 358,40 (352,70)

Barco - 26,50 (26,76)

Cofinimmo - 84,30 (84,60)

D'Ieteren - 170,20 (171,70)

Elia - 122,80 (123,70)

Galapagos + 35,09 (34,91)

GBL - 80,28 (80,52)

KBC - 64,82 (65,70)

Melexis - 93,60 (96,05)

Proximus - 8,40 (8,45)

Sofina + 207,00 (204,80)

Solvay + 108,90 (108,75)

UCB + 87,94 (87,86)

Umicore - 29,07 (29,53)

WDP - 27,28 (27,52)

L'avis du Broker sur Barco, bpost et Nyxoah

Barco (-1 % à 26,5 euros) a été maintenu à "acheter" chez ING, qui a relevé son objectif vers 33 euros. L’analyste s’attend à une poursuite de la croissance à deux chiffres durant les prochains exercices, avec une marge opérationnelle qui devrait se redresser. "En dépit de résultats trimestriels contrastés (marqués notamment par une faiblesse de la division Healthcare), nous estimons que la valorisation reste attractive et justifie le maintien d’un avis favorable".

Bpost (-18,7 % à 4,53 euros) a vu son avis et son objectif suspendus chez Degroof Petercam, suite à l’annonce que le groupe avait abandonné ses objectifs financiers pour l’exercice en cours. Cette annonce est liée à des enquêtes internes au groupe, et qui remettent en cause la rentabilité affichée de certains services postaux. "Nous craignons que ce ne soit pas un événement isolé, et que des plaintes sur les exercices précédents seront déposées".

Nyxoah (inchangé à 7,96 euros) a été confirmé à "acheter" chez Kepler Cheuvreux, avec un objectif descendu de 19 vers 12 euros. Cette révision est la conséquence des retards pris dans le processus d’approbation pour le système Genio sur le marché américain, dans le domaine de l’apnée du sommeil. "Nous tablons sur des résultats de l’étude DREAM qui seront disponibles durant le premier semestre 2024, avec un feu vert commercial qui pourrait intervenir dans les mois qui suivront. Au vu de la faiblesse de la concurrence, nous pensons que Genio pourrait obtenir une part de marché de 20% aux Etats-Unis à l’horizon 2030".