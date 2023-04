Le Bel 20 sous les 3 800 points, les Bourses dans le rouge après des résultats d'entreprises mal accueillis

La Bourse de Paris a perdu 0,86% à 7.466,66 points, sa pire séance depuis fin mars et les craintes autour du secteur bancaire. La Bourse de Londres a reculé de 0,49%, la Bourse de Francfort de 0,48% et la Bourse de Milan de 0,54%.

Valeurs de clôture du mercredi 26 avril des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 60,21 (60,08)

Ackermans + 158,50 (157,90)

Aedifica + 73,75 (73,15)

Ageas - 39,83 (40,23)

Aperam + 32,25 (31,74)

arGEN-X - 347,20 (358,40)

Barco = 26,50 (26,50)

Cofinimmo + 84,75 (84,30)

D'Ieteren - 168,50 (170,20)

Elia + 123,60 (122,80)

Galapagos - 34,87 (35,09)

GBL - 80,14 (80,28)

KBC + 65,06 (64,82)

Melexis - 87,35 (93,60)

Proximus - 7,95 (8,40) ex-cp

Sofina - 202,80 (207,00)

Solvay - 108,65 (108,90)

UCB - 85,26 (87,94)

Umicore + 29,34 (29,07)

WDP + 27,58 (27,28)

Avis des brokers pour Agfa-Gevaert, Azelis et Melexis :

Agfa-Gevaert (inchangé à 26,5 euros) a été maintenu à "conserver" chez ING, qui a toutefois abaissé son objectif de 4 vers 3 euros. Le courtier souligne que le groupe est encore loin de pouvoir dégager une rentabilité stable. Si la vente de la division Offset reçoit une appréciation positive, et devrait contribuer à terme à stabiliser le résultat, son impact à court terme devrait toutefois être limité. L’analyste estime que les résultats pour le premier semestre 2023 vont être impactés négativement par la hausse des coûts dans la division Digital Print.

Azelis (-1,4% à 21,6 euros) a été confirmé à "acheter" chez Kepler Cheuvreux, avec un objectif fixé à 34,5 euros. L’analyste s’est intéressé aux résultats publiés par IMCD, le concurrent néerlandais également spécialisé dans la distribution de produits chimiques. "Les résultats sont ressortis au-dessus des attentes, avec une bonne performance en Europe. Nous tablons sur une accélération de la tendance en Asie-Pacifique durant le reste de l’année".

Melexis (-6,7% à 87,35 euros) a vu les analystes maintenir leurs positions suite à la publication des chiffres pour le premier trimestre, avec des avis confirmés à "acheter" chez Kepler Cheuvreux et KBC Securities, et à "réduire" chez Degroof Petercam. Chez ce dernier courtier, l’analyste souligne maintenir son opinion négative en raison de la normalisation du niveau des stocks et de la faiblesse du dollar face à l’euro. "La valorisation est également impactée par la hausse des taux obligataires".