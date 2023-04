Le sort de First Republic est en suspens depuis les défaillances rapprochées de trois banques américaines au profil similaire début mars. Les autorités et d'autres établissements financiers étaient peu après venus à sa rescousse pour éviter qu'elle ne connaisse le même sort que Silicon Valley Bank et Signature Bank, à savoir la faillite.

Mais First Republic a confirmé lundi soir que nombre de ses clients avaient retiré des dépôts, plus de 100 milliards de dollars au total au premier trimestre. Elle a pu compter sur les 30 milliards apportés par les autres banques mais c'est insuffisant aux yeux des investisseurs.

La direction a bien présenté lundi soir quelques mesures visant à renforcer la santé financière de la banque et souligné alors qu'elle étudiait des "options stratégiques" mais n'a pas donné beaucoup de détails.

Intervention des autorités? Vente de la banque dans son ensemble ou de seulement certains actifs? Statu quo en misant sur une baisse prochaine des taux d'intérêt? Les rumeurs abondent depuis sur les possibles solutions sans aucune annonce officielle.

Pour Alexander Yokum, du cabinet CFRA, les deux scénarios les plus probables sont que les autorités prennent le contrôle de l'établissement avant d'en revendre les actifs à un prix réduit ou qu'une ou des banques rachètent certains actifs de First Republic.