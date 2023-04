Solvay se coupe en deux pour ses actionnaires

Des entités indépendantes

Depuis 2011 (et la fusion avec le français Rhodia), le chimiste s’est engagé dans une profonde transformation de ses activités, avec un désengagement des activités cycliques (notamment les plastiques) pour se développer sur des segments susceptibles de dégager des marges plus élevées. Cette transformation devrait toucher à son terme d’ici la fin 2023, lorsque le groupe se séparera en deux entités indépendantes : SpecialtyCo qui rassemblera les activités à forte croissance (60 % du chiffre d’affaires) et EssentialCo qui rassemblera les activités chimiques plus cycliques (40 %).

Cours de Solvay ©IPM Graphics

Le consensus reste assez favorable sur les perspectives boursières du groupe, avec 11 avis favorables sur 18, pour 3 neutres et 4 négatifs, les analystes étant généralement assez positifs sur la scission du groupe. L’objectif moyen (123 euros) permet d’espérer une progression de 15 % durant les 12 prochains mois. En février dernier, le groupe avait annoncé un profit net sous-jacent en progression de 68 % pour 2022, avec un chiffre d’affaires en hausse de 26 %. Cette progression avait toutefois été très largement poussée par la hausse des prix, tandis que les volumes s’étaient inscrits en très légère hausse.

Pour 2023, le consensus s’attend toutefois à un reflux, en raison d’un contexte moins favorable pour les prix de vente accompagné d’une récession économique dans les pays occidentaux. Le dividende est régulièrement relevé, avec un rendement attractif (4 %) qui limite toute pression trop négative sur le cours. Ce jeudi 4 mai, le groupe publiera ses chiffres pour le premier trimestre.

Retour sur Meta Platforms

Comme évoqué la semaine passée, Meta était attendu au tournant pour ses résultats trimestriels, et le groupe de Mark Zuckerberg n’a pas déçu avec une performance commerciale nettement supérieure aux attentes, ce qui a permis un rebond de près de 14 % sur la séance de jeudi. En outre, le groupe prévoit un chiffre d’affaires largement supérieur aux consensus pour le deuxième trimestre, entre 29,5 et 32 milliards de dollars.