Les marchés boursiers sont trop complaisants : "Une grande partie de la population ne dispose pas d'un patrimoine suffisant"

Cet observateur des marchés entrevoit cependant encore certains risques ainsi que des éléments négatifs. Il épingle la complaisance des marchés boursiers qui font état d'une incompréhension de ce qui va se produire au niveau de l'activité économique. "La demande domestique va inévitablement se tasser et nous tablons désormais sur une récession aux États-Unis. Une grande partie de la population ne dispose pas d'un patrimoine suffisant. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat est un vrai sujet de préoccupation dans l'économie, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. En 2022, il y avait encore une épargne qui était accumulée et qui a pu servir pour faire face aux augmentations des prix. De nombreuses entreprises ont également profité de leur capacité à fixer les prix pour accroître leurs marges. Mais cela ne peut plus durer." Et si la demande domestique se tasse, les marges des entreprises vont également diminuer. Cette baisse des bénéfices va alors peser sur les marchés boursiers. Les bourses vont donc connaître des phases de turbulence et des réajustements.

Prudence pour les actions et obligations

Cet économiste préconise donc la prudence concernant les investissements en actions. "Selon nous, ce n'est pas le moment d'acheter des actions mais il devrait y avoir des points d'entrée avant la fin de l'année en raison des corrections", note Didier Borowski.

Et qu'en est-il des placements obligataires ? La prudence et la vigilance s'imposent dans les obligations d'entreprises de qualité (Investment Grade) et l'inquiétude prévaut sur les obligations plus risquées (High Yield). Les banques vont sans doute adopter un comportement plus prudent dans leurs octrois de crédits. Une petite récession peut être entrevue aux États-Unis accompagnée d'une baisse du dollar. La croissance sera faible en Europe. Il ne faut donc pas trop attendre des marchés boursiers. Une correction devrait se produire car les effets des politiques monétaires ne sont pas encore totalement intégrés dans les marchés. "Tous les agents endettés sont sous pression. On ne peut exclure de nouveaux accidents dans l'univers des petites banques américaines ou de la dette à haut rendement", prévient Didier Borowski. Cependant, il y a aussi des opportunités dans certaines classes d'actifs. La dette émergente en devises locales en fait partie de même que les obligations d'État américaines. En revanche, la préférence en actions de cet observateur va plutôt à l'Europe. La volatilité sera certainement au rendez-vous en 2023.