Chute généralisée des Bourses européennes, le Bel 20 retombe à 3 760 points

À la Bourse de Bruxelles comme sur les autres marchés européens, la tendance était largement baissière. Le Bel 20 abandonnait 1,09 % à 3 760,41 points avec 16 de ses éléments en baisse. Il bénéficiait toujours du soutien de arGEN-X (360,30) et Galapagos (36,85) qui bondissaient de 3,33 et 5,02 % en compagnie de Melexis (87,70) et Barco (26,54) qui regagnaient 1,56 et 0,23 %. Umicore (27,94) reculait de 6,12 % mais, ne perdait que 2,55 % compte tenu de son détachement de coupon.